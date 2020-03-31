Замгубернатора Курской области о коронавирусе: "Мы закрываем потребность в местах для размещения заболевших"

31 Март 2020 2020-03-31T08:51:58+03:00

Ирина Хмелевская сообщила, что для приема больных коронавирусом перепрофилируют роддом и 6-ю горбольницу

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Курский городской роддом и горбольницу № 6 перепрофилируют для лечения пациентов с COVID-19. Решение принято по распоряжению рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Почти все пациенты этих медучреждений перераспределены, прием новых прекращен.

Сейчас идут работы по подготовке зданий к приему возможных зараженных. Там необходимо сделать кислородную разводку для аппаратов ИВЛ и установить шлюзы.

В городском роддоме будет создано 126 мест, из них 90 - под реанимацию. Для тяжелых больных уже полностью готовы 27 коек.

- За счет перепрофилирования этих медучреждений мы закрываем потребность в местах для размещения заболевших, - сказала заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Нарушителей режима ждет штраф в размере 1000 рублей, но в ближайшее время меры будут ужесточены.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU