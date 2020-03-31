2020-03-31T11:13:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: анализы троих курян проверяют на коронавирус в Москве

Режим строгой самоизоляции в Курске из-за коронавируса продолжает действовать
Ольга ДАНИЛОВА
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Пока официально в регионе нет подтвержденных случаев коронавирусаПока официально в регионе нет подтвержденных случаев коронавирусаФото: Светлана ВОЛКОВА
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По состоянию на 22:00 в областной инфекционной больнице имени Н.А. Семашко находятся 28 пациентов с признаками ОРВИ; результаты анализов 25 из них отрицательные, состояние удовлетворительное. Еще одного жителя Курской области, который контактировал с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, выписали из областной инфекционной больницы с отрицательными результатами.

Анализы еще троих пациентов проверяются в Москве. Пока окончательных результатов нет, говорить об обнаружении в регионе случаев инфицирования коронавирусом нельзя.

Согласно требованиям, круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся на самоизоляции, у них также взяли анализы на новую коронавирусную инфекцию.

В целом по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 30 марта, в Курской области под медицинским наблюдением находятся 339 человек; это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции.

Карантин снят с 223 человек.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Нарушителей режима ждет штраф в размере 1000 рублей, но в ближайшее время меры будут ужесточены.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

И напоминаем, что из-за коронавируса пассажирский транспорт Курска работает по расписанию выходного дня. Количество автобусов и маршруток сократилось вдвое.

Коронавирус в Черноземье. Данные на 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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