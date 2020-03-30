Причины выхода из квартиры в Курске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

30 Март 2020 2020-03-30T23:13:28+03:00

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Нарушителей режима ждет штраф в размере 1000 рублей, но в ближайшее время меры будут ужесточены.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

И напоминаем, что из-за коронавируса пассажирский транспорт Курска работает по расписанию выходного дня. Количество автобусов и маршруток сократилось вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU