Нарушение домашнего режима самоизоляции в Курске: какие штрафы предусмотрены

30 Март 2020 2020-03-30T21:41:23+03:00

Сотрудники полиции ежедневно проверяют, как соблюдают карантинные ограничения и режим самоизоляции прибывшие из-за границы Фото: Из архива "КП"

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Как сообщалось ранее, в Курской области связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране по распространению коронавирусной инфекции в распоряжение «О введении режима повышенной готовности» внесены изменения.

Все жители региона, а не только граждане группы риска должны соблюдать режим изоляции. Места проживания можно покидать только в самом необходимом случае – для получения экстренной медицинской помощи, приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных.

Особые меры принимаются по изоляции граждан, которые могут являться переносчиками коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции ежедневно проверяют, как соблюдают карантинные ограничения и режим самоизоляции прибывшие из-за границы. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

Так, в Конышевском районе на днях оштрафовали 55-летнего мужчину, который проигнорировал официальное предписание. По приезде из-за границы он получил постановление об обязательной самоизоляции, но отправился в гости к знакомому. Его привлекли к административной ответственности и по решению суда оштрафовали на 1000 рублей.

В ближайшее время в Государственной Думе будут рассмотрены поправки в КоАП, согласно которым существенно повысятся размеры штрафов за нарушение режима самоизоляции и других связанных с невыполнением санитарно-эпидемического режима правил.

По состоянию на 30 марта, в Курской области заболевших коронавирусной инфекцией нет. Однако в инфекционной больнице имени Семашко с подозрением на коронавирус находятся восемь человек, при этом одна женщина с пневмонией – в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU