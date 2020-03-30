2020-03-30T21:20:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли ездить на работу в Курске в период самоизоляции

Из-за коронавируса в области ввели режим самоизоляции
Яна ШЕЛЕСТ
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В транспорте курянам необходимо соблюдать дистанциюВ транспорте курянам необходимо соблюдать дистанциюФото: Яна ШЕЛЕСТ
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30 марта Губернатор Курской области в связи с изменениями эпидемиологической обстановки в стране по распространению коронавирусной инфекции внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности». Регион ушел на самоизоляцию.

Куряне обязаны соблюдать режим самоизоляции: покидать место проживания только в самом необходимом случае – для получения экстренной медицинской помощи, приобретения продуктов и лекарств, выгула домашних животных.

Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена. Они могут продолжать ездить на работу. В транспорте курянам необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга (исключение - такси и услуги по перевозке пассажиров).

Напоминаем, что из-за коронавируса пассажирский транспорт Курска работает по расписанию выходного дня. Количество автобусов и маршруток сократилось вдвое.

По состоянию на 30 марта в Курской области заболевших коронавирусной инфекцией нет. Однако в инфекционной больнице имени Семашко с подозрением на коронавирус находятся восемь человек, при этом одна женщина с пневмонией – в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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