2020-03-30T17:13:06+03:00
Общество

Курская полиция: «Бегающий по Боевке мужчина с коронавирусом – фейк»

По мессенджерам распространяются очередные слухи
Яна ШЕЛЕСТ
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За распространение заведомо недостоверной информации полагается штрафЗа распространение заведомо недостоверной информации полагается штрафФото: Из архива "КП"
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По мессенджерам курян разлетается аудиозапись от женщины, которая сообщает о курянине с коронавирусом, который приехал из Москвы и несколько дней бегал по Боевке с температурой.

Женщина эмоционально говорит, что ее инфа достоверная и получена из первых рук. А в конце сообщает о единственном противовирусном препарате, способным бороться с опасным вирусом.

В полиции Курской области пояснили, что данная аудиозапись является фейком и напомнили, что:

— За распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность согласно п.9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ и влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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