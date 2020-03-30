Курские школьники на время дистанционного обучения получат продуктовые наборы

30 Март 2020 2020-03-30T16:29:46+03:00

Продукты или компенсацию за них выдадут по письменному заявлению родителей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Все школьники Курской области, которым положено бесплатное питание, во время дистанционного обучения получат продуктовые наборы или компенсацию. Их выдачу планируют начать с 6 апреля. В состав продуктовых наборов войдут крупы, фрукты, кондитерские изделия, соки, чай.

Количество наборов будет пропорционально учебным дням, каникулы не учитываются. Продукты или компенсацию за них выдадут по письменному заявлению родителей. Уточнить подробную информацию об этом можно у директора школы или классного руководителя.

Продуктовые наборы смогут получить дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных семей.

Как «КП» сообщала ранее, в связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

ИСТОЧНИК KP.RU