2020-03-30T16:29:46+03:00
Общество

Курские школьники на время дистанционного обучения получат продуктовые наборы

Это касается льготников
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Продукты или компенсацию за них выдадут по письменному заявлению родителейПродукты или компенсацию за них выдадут по письменному заявлению родителейФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Все школьники Курской области, которым положено бесплатное питание, во время дистанционного обучения получат продуктовые наборы или компенсацию. Их выдачу планируют начать с 6 апреля. В состав продуктовых наборов войдут крупы, фрукты, кондитерские изделия, соки, чай.

Количество наборов будет пропорционально учебным дням, каникулы не учитываются. Продукты или компенсацию за них выдадут по письменному заявлению родителей. Уточнить подробную информацию об этом можно у директора школы или классного руководителя.

Продуктовые наборы смогут получить дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных семей.

Как «КП» сообщала ранее, в связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курская область уходит на самоизоляцию
Из-за коронавируса пассажирский транспорт Курска работает по расписанию выходного дня
Курская полиция: «Бегающий по Боевке мужчина с коронавирусом – фейк»
Курские школьники на время дистанционного обучения получат продуктовые наборы
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программе
На выходных в Курской области задержали 21 пьяного за рулем
Мошенники сняли с карт курянки почти 400 тысяч рублей
Карантин в Курске по коронавирусу: курянина оштрафовали за нарушение карантина
Виктор Карамышев о коронавирусе в Курске: «Не все куряне подошли к режиму самоизоляции серьезно»
Курянин убил и бросил в яму знакомого
Под Курском в ДТП погиб водитель «Нивы»
Сбербанк обеспечил непрерывность обучения для 1000 школ по всей России
Губернатор региона Роман Старовойт: "В Курской области коронавирус есть!"
Убийство на проспекте Клыкова: курянку подозревают в расправе над мужем
Под Курском в результате пожара погиб мужчина
Под Курском обнаружили боевой арсенал
Митрополит Курский и Рыльский Герман о коронавирусе: "Призываю при невозможности верующих посещать храм Божий молиться дома"
Чиновники курской администрации доложили о снижении смертности в регионе