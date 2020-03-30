На выходных в Курской области задержали 21 пьяного за рулем

30 Март 2020 2020-03-30T15:30:10+03:00

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Мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость проводятся Госавтоинспекцией постоянно.

Всего с 27 по 29 марта в Курской области задержан 21 водитель, находившийся в состоянии опьянения, кроме этого 12 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще четыре водителя задержаны по ст. 264.1 УК РФ, сообщили в ГИБДД региона.

Госавтоинспекция Курской области обращается к курянам с просьбой не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU