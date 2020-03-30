2020-03-30T13:25:14+03:00
Происшествия

Мошенники сняли с карт курянки почти 400 тысяч рублей

Женщине установили "антивирусную программу"
Ольга ДАНИЛОВА
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Преступников разыскиваютПреступников разыскиваютФото: Из архива КП.
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Больше четырехсот тысяч рублей злоумышленники похитили у 59-летней жительницы Курска. Начало разговора было вполне стандартным – звонок с номера из московского региона. Очередные «сотрудники службы безопасности банка» сообщили женщине, что с ее счета в данный момент списываются деньги. Попросили назвать номер сначала карты одного банка, а затем спросили, пользуется ли курянка другими кредитками. Злоумышленники просили сфотографировать на камеру мобильного телефона все пластиковые карты с обеих сторон. Далее женщине сообщили, что в ее смартфоне работает опасная вирусная программа, которую необходимо срочно нейтрализовать.

Нужную защиту личного кабинета, со слов мошенников, могло дать только специальное приложение, которое потерпевшую убедили скачать и установить на телефон. Для «лечения» нужно было время, поэтому аппарат попросили положить экраном вниз и ждать. Как выяснилось, после установки программы преступники получили полный контроль над смартфоном курянки. Смогли увидеть фотографии кредитных карт, читать и отправлять СМС. Получив необходимые данные, мошенники опустошили накопительный счет и кредитную карту.

- Когда женщине сказали, что перезвонят завтра, она заподозрила, что могла стать жертвой мошенников. Позвонив в банк по официальному номеру, она вместе со специалистом смогла оценить размер нанесенного ущерба. Сейчас местонахождение подозреваемых устанавливается. Полицейскими направлены запросы в кредитные учреждения для отслеживания несанкционированных транзакций. По факту преступления возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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