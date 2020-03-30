Виктор Карамышев о коронавирусе в Курске: «Не все куряне подошли к режиму самоизоляции серьезно»

30 Март 2020 2020-03-30T12:29:37+03:00

Изменить размер текста: A A

По Курску будут курсировать автомобили с громкоговорителями. Об этом глава города Виктор Карамышев сообщил на оперативном совещании, которое провел губернатор Роман Старовойт.

Что касается режима самоизоляции, то не все куряне подошли к этому серьезно.

«К сожалению, куряне не прониклись опасностью, ходят в гости, гуляют в парках. С сегодняшнего дня, мы запустим спецтехнику с оповещением, чтобы призывать горожан оставаться дома», - отметил мэр.

В целом ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекцией, соблюдаются. Обследовано более 1122 предприятий торговли. 640 предпринимателей закрыли свои заведения добровольно, остальные получили уведомления о необходимости приостановки работы. Закрыты фитнес-клубы и развлекательные центры.

Почти на 48% сокращено движение общественного транспорта. Вечером, после завершения работы, начинается дезинфекция муниципального и коммерческого транспорта. Утром транспорт выходит на линию чистым. Помимо этого, после каждого рейса обрабатываются все поверхности: поручни, стекла и сиденья.

Как «КП» сообщала ранее, губернатор Курской области Роман Старовойт призывает трезво оценивать ситуацию с коронавирусом. Несмотря на отсутствие зараженных коронавирусом по официальной статистике, нужно «готовиться к худшему варианту развития событий».

ИСТОЧНИК KP.RU