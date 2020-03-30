2020-03-30T12:03:19+03:00
Происшествия

Курянин убил и бросил в яму знакомого

Трагедия произошла в Черемисиновском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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20-летнему парню грозит колония20-летнему парню грозит колонияФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело против 20-летнего жителя Черемисиновского района. Его подозревают по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия вечером 23 марта между пьяными знакомыми - подозреваемым и его 37-летним знакомым в доме в деревне Хмелевская Черемисиновского района произошел конфликт. Во время конфликта подозреваемый стал жестоко избивать оппонента до тех пор, пока тот не умер на месте.

Затем молодой курянин, решив скрыть следы преступления, перетащил тело в яму во дворе дома и сбежал.

Подозреваемый задержан. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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