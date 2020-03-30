2020-03-30T11:23:07+03:00
Происшествия

Под Курском в ДТП погиб водитель «Нивы»

Смертельная авария произошла в Курском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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39-летний водитель скончался на месте39-летний водитель скончался на местеФото: Из архива "КП"
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28 марта примерно 04: 25 35-летний водитель автомобиля «Вольво S40» ехал по автодороге «МоскваБелгород» со стороны Курска в направлении Белгорода. На 547 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Газелью», за рулем которой сидел 38-летний водитель.

Минигрузовик от удара выбросило на встречную полосу, где он врезался в «Ниву». Ее 39-летний водитель скончался на месте. Водитель и три пассажира «Вольво» получили травмы, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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