Губернатор региона Роман Старовойт: "В Курской области коронавирус есть!"

30 Март 2020 2020-03-30T11:11:47+03:00

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«Со стопроцентной уверенностью можно предполагать, что в Курской области инфицированные есть», - сказал губернатор региона Роман Старовойт по поводу коронавируса в регионе.

Роман Старовойт считает, что несмотря на отсутствие зараженных коронавирусом в Курской области по официальной статистике, нужно трезво оценивать ситуацию и "готовиться к худшему варианту развития событий".

За последнюю неделю в регион въехало около десяти тысяч человек. В основном это люди из соседних регионов, которые вернулись домой из-за временного закрытия предприятий и вузов. Во всех соседних регионах есть случаи заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба на 29 марта, в Курской области не выявили ни одного заболевшего коронавирусом. Под медицинским наблюдением 325 человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19 и находящихся теперь в изоляции (ранее оперштаб сообщал о 317 курянах). С медицинского учета снято 176 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации один пациент, который контактировал с больным новой коронавирусной инфекцией, а также 22 человека с ОРВИ, но прибывшие из-за границы. Анализы поступивших пациентов находятся в работе, полученные ранее - отрицательные.

Напомним, на прошедшей неделе двух человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом, с отрицательными результатами анализов выписали из инфекционной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU