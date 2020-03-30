Под Курском в результате пожара погиб мужчина

30 Март 2020 2020-03-30T10:52:10+03:00

Возгорание могло произойти из-за курения, считают в СК Фото: из открытых источников

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30 марта примерно в половине пятого утра поступило сообщение о возгорании квартиры, расположенной в многоквартирном доме в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района. В результате пожара погиб 51-летний хозяин квартиры. По этому факту Курчатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.

- В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина злоупотреблял спиртным. Предположительно, возгорание квартиры могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении, - сказали в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU