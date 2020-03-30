Митрополит Курский и Рыльский Герман о коронавирусе: "Призываю при невозможности верующих посещать храм Божий молиться дома"

30 Март 2020 2020-03-30T09:48:52+03:00

Митрополит призвал в эти дни пожилых, которые входят в группу риска, воздерживаться от посещений общественных заведений Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Видеообращение к верующим по поводу коронавируса записал митрополит Курский и Рыльский Герман.

- В Курской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Но все равно нам надо быть обязательно настороже. Я призываю всех вас с большим вниманием и с большой ответственностью относиться и к призывам, и к словам нашего руководителя государства. Призываю наших жителей слушаться распоряжений нашей власти, потому что эти распоряжения не чрезмерны. Они направлены на охрану нашего здоровья, - подчеркнул митрополит Курский и Рыльский Герман.

Митрополит призвал в эти дни людей пожилого возраста, которые входят в группу риска, обязательно воздерживаться от посещений общественных заведений, постараться больше быть дома, соблюдать домашний режим, правила гигиены.

По благословению Владыки Германа во всех храмах епархии читаются особые молитвы о том, чтобы нас миновала эта «губительная язва» - так называли эпидемии в старые времена.

«Еще раз призываю при невозможности верующих посещать храм Божий молиться дома», - отметил митрополит.

По данным оперативного штаба на 29 марта, в Курской области не выявили ни одного заболевшего коронавирусом. Под медицинским наблюдением 325 человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19 и находящихся теперь в изоляции (ранее оперштаб сообщал о 317 курянах). С медицинского учета снято 176 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации один пациент, который контактировал с больным новой коронавирусной инфекцией, а также 22 человека с ОРВИ, но прибывшие из-за границы. Анализы поступивших пациентов находятся в работе, полученные ранее - отрицательные.

Напомним, на прошедшей неделе двух человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом, с отрицательными результатами анализов выписали из инфекционной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU