Чиновники курской администрации доложили о снижении смертности в регионе

30 Март 2020 2020-03-30T09:28:39+03:00

В абсолютных цифрах за год сохранено 595 жизней Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова на одном из последних заседаний рассказала об итогах реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В 2019 году ее показатели выполнены.

- Согласно статистическим данным в Курской области на протяжении ряда лет установилась тенденция к снижению общей смертности населения. В прошлом году она была на 3,5 % меньше аналогичного показателя 2018 года. В абсолютных цифрах сохранено 595 жизней, - отметила Елена Палферова.

Глава региона поручил усилить работу по снижению смертности в трудоспособном возрасте и материнской смертности, а также улучшить оказание медпомощи пациентам с острыми и повторными инфарктами миокарда.

ИСТОЧНИК KP.RU