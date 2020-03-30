Чиновники курской администрации доложили о снижении смертности в регионе
Председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова на одном из последних заседаний рассказала об итогах реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В 2019 году ее показатели выполнены.
- Согласно статистическим данным в Курской области на протяжении ряда лет установилась тенденция к снижению общей смертности населения. В прошлом году она была на 3,5 % меньше аналогичного показателя 2018 года. В абсолютных цифрах сохранено 595 жизней, - отметила Елена Палферова.
Глава региона поручил усилить работу по снижению смертности в трудоспособном возрасте и материнской смертности, а также улучшить оказание медпомощи пациентам с острыми и повторными инфарктами миокарда.
ИСТОЧНИК KP.RU