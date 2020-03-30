2020-03-30T09:28:39+03:00
Общество

Чиновники курской администрации доложили о снижении смертности в регионе

Поручено сократить в первую очередь смертность курян трудоспособного возраста
Ольга ДАНИЛОВА
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В абсолютных цифрах за год сохранено 595 жизнейВ абсолютных цифрах за год сохранено 595 жизнейФото: Светлана ВОЛКОВА
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Председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова на одном из последних заседаний рассказала об итогах реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В 2019 году ее показатели выполнены.

- Согласно статистическим данным в Курской области на протяжении ряда лет установилась тенденция к снижению общей смертности населения. В прошлом году она была на 3,5 % меньше аналогичного показателя 2018 года. В абсолютных цифрах сохранено 595 жизней, - отметила Елена Палферова.

Глава региона поручил усилить работу по снижению смертности в трудоспособном возрасте и материнской смертности, а также улучшить оказание медпомощи пациентам с острыми и повторными инфарктами миокарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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