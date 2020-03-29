2020-03-29T22:31:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество изолированных из-за коронавируса курян выросло

В стационарах и на домашней самоизоляции 325 человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
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По данным оперативного штаба на 29 марта, в Курской области не выявили ни одного заболевшего коронавирусом. Под медицинским наблюдением 325 человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19 и находящихся теперь в изоляции (ранее оперштаб сообщал о 317 курянах). С медицинского учета снято 176 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации один пациент, который контактировал с больным новой коронавирусной инфекцией, а также 22 человека с ОРВИ, но прибывшие из-за границы. Анализы поступивших пациентов находятся в работе, полученные ранее - отрицательные.

Напомним, на прошедшей неделе двух человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом, с отрицательными результатами анализов выписали из инфекционной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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