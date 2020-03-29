2020-03-29T11:16:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики госпитализировали курянина, который контактировал с зараженным коронавирусом

В больницах еще 22 человека с признаками ОРВИ
Анна ГРЕБЕНКИНА
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архив "КП".архив "КП".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Одного человека, который контактировал с больным коронавирусной инфекцией, госпитализировали в больницу Семашко. Об этом утром 29 марта сообщила пресс-служба администрации области. 22 пациента, прибывшие из-за границы с признаками ОРВИ, по-прежнему продолжают находиться в стационаре. Анализы взяты и находятся в работе. Состояние у всех удовлетворительное. Еще 295 человек - в самоизоляции.

Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности. С 28 марта закрыты точки розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Закрыты салоны красоты, массажные кабинеты, фитнес-клубы и бассейны. Временно приостановили и работу стоматологических кабинетов. Кроме того, с 28 марта по 12 апреля жителям региона рекомендуют воздержаться от посещения парков и храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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