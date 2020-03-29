В Курске сократилось количество газетных киосков

29 Март 2020 2020-03-29T11:19:24+03:00

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В конце 2019 года в Курске на улице Ленина демонтировали павильоны с логотипом «Пресса», которые около года оставались закрытыми. Как выяснилось, компания «Регион Пресс» расторгла договор на размещение газетных киосков на улице Ленина из-за нерентабельности.

Городские власти хотели бы оставить эти места за периодикой и позволить другим организациям развивать здесь бизнес по реализации печатной продукции.

Сокращается и количество киосков «Роспечать». Главная проблема киоскеров – нерентабельность. Высокая плата за электроэнергию и аренду, плюс каждому киоскеру, а они работает по двое, нужно платить зарплату.

Сегодня в центре города газеты и журналы можно купить разве что в большом павильоне на площади Перекальского. Но в связи со сложившейся обстановкой с коронавирусом и рекомендациями оставаться дома, он пустует.

ИСТОЧНИК KP.RU