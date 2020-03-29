2020-03-29T11:19:24+03:00
Общество

В Курске сократилось количество газетных киосков

На улице Ленина негде купить прессу
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Главная проблема киоскеров – нерентабельностьГлавная проблема киоскеров – нерентабельностьФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В конце 2019 года в Курске на улице Ленина демонтировали павильоны с логотипом «Пресса», которые около года оставались закрытыми. Как выяснилось, компания «Регион Пресс» расторгла договор на размещение газетных киосков на улице Ленина из-за нерентабельности.

Городские власти хотели бы оставить эти места за периодикой и позволить другим организациям развивать здесь бизнес по реализации печатной продукции.

Сокращается и количество киосков «Роспечать». Главная проблема киоскеров – нерентабельность. Высокая плата за электроэнергию и аренду, плюс каждому киоскеру, а они работает по двое, нужно платить зарплату.

Сегодня в центре города газеты и журналы можно купить разве что в большом павильоне на площади Перекальского. Но в связи со сложившейся обстановкой с коронавирусом и рекомендациями оставаться дома, он пустует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медики госпитализировали курянина, который контактировал с зараженным коронавирусом
В Курске сократилось количество газетных киосков
Под Курском загорелся жилой дом
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
Коронавирус в Курске, новости на 28 марта 2020-ого: под медицинским наблюдением находятся 317 человек
В Курске в связи с коронавирусом мониторят кафе и рестораны
Жительница Курска перевела мошенникам 90 тысяч рублей
Под Курском обезвредили минометную мину
Виктор Карамышев о коронавирусе в Курске: «Оставайтесь дома»
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: закрываются магазины, парикмахерские и бани
В Курске вынесли приговор осужденному, сбежавшему из заключения
Транспортная полиция Курска задержала мужчину с наркотиком
В поселке имени Маршала Жукова под Курском появится зона отдыха
Из-за коронавируса отменяют часть поездов, которые проходят через Курск
Из-за коронавируса в Курской области перенесли сроки сдачи ЕГЭ
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: приостановлена работа санаториев
Карантин по коронавирусу в Курске: предпринимателям предложили наладить поставку товаров на дом