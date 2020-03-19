2020-03-19T18:28:49+03:00
Коронавирус Covid-19

С 60 курян сняли карантин по коронавирусу

В Семашко на обсервации находятся 14 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Под медицинским наблюдением находится 81 человекПод медицинским наблюдением находится 81 человекФото: Из архива "КП"
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По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области на 15:30 19 марта, в регионе не выявлено ни одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением находится 81 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Сняты с медицинского наблюдения 60 человек.

В областной инфекционной больнице имени Семашко на обсервации находятся два человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 12 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы.

Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию. Результаты отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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