Житель Курска убил товарища одним ударом ножа
Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской области расследует уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Курска. Мужчина обвиняется в убийстве.
17 марта 2020 года обвиняемый в своей квартире, расположенной в одном из домов на улице Сторожевой города Курска, вместе со своим 36-летним знакомым распивал спиртные напитки. Собутыльники поссорились, обвиняемый схватил нож и ударил им товарища в грудь. Мужчина скончался на месте.
Обвиняемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU