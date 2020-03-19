Житель Курска убил товарища одним ударом ножа

19 Март 2020 2020-03-19T18:15:24+03:00

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Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской области расследует уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Курска. Мужчина обвиняется в убийстве.

17 марта 2020 года обвиняемый в своей квартире, расположенной в одном из домов на улице Сторожевой города Курска, вместе со своим 36-летним знакомым распивал спиртные напитки. Собутыльники поссорились, обвиняемый схватил нож и ударил им товарища в грудь. Мужчина скончался на месте.

Обвиняемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU