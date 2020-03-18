2020-03-18T09:20:34+03:00
Общество

В Курске открылась школа юных инноваторов

Самые активные ребята посетят «Сколково»
Ольга ДАНИЛОВА
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Проект «Школа юных инноваторов» существует несколько летПроект «Школа юных инноваторов» существует несколько летФото: Из архива КП.
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В Курске открылась проектная школа юных инноваторов, где учат вести собственные разработки и представлять их широкой публике.

В копилке у ребят, а таких набралось более 200, уже есть свои научные исследования, они касаются медицины и нанотехнологий.

Проект «Школа юных инноваторов» существует несколько лет. Ранее в нем участвовали студенты и аспиранты, в этом году свои разработки учатся продвигать старшеклассники.

- На протяжении полугода мы проводили серию проектов, мероприятий, в рамках которых отбирали лучших инноваторов. Сейчас мы будем проводить с ними двухдневный интенсив, чтобы понять, какие из их проектов добьются в будущем успеха, - отметил директор Центра инноваций и технологий INNOVCenter Владимир Журавлев.

По итогам интенсива самые активные ребята посетят инновационный центр «Сколково», а лучшие проекты получат поддержку и сопровождение со стороны организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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