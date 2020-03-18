В Курске открылась школа юных инноваторов
В Курске открылась проектная школа юных инноваторов, где учат вести собственные разработки и представлять их широкой публике.
В копилке у ребят, а таких набралось более 200, уже есть свои научные исследования, они касаются медицины и нанотехнологий.
Проект «Школа юных инноваторов» существует несколько лет. Ранее в нем участвовали студенты и аспиранты, в этом году свои разработки учатся продвигать старшеклассники.
- На протяжении полугода мы проводили серию проектов, мероприятий, в рамках которых отбирали лучших инноваторов. Сейчас мы будем проводить с ними двухдневный интенсив, чтобы понять, какие из их проектов добьются в будущем успеха, - отметил директор Центра инноваций и технологий INNOVCenter Владимир Журавлев.
По итогам интенсива самые активные ребята посетят инновационный центр «Сколково», а лучшие проекты получат поддержку и сопровождение со стороны организаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU