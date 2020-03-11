2020-03-11T17:17:03+03:00
Происшествия

Курянина арестовали за кражу собаки

Мужчина забрал овчарку, угрожая ножом хозяевам
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Мужчина был прежде судимМужчина был прежде судимФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В полицию обратились хозяева пропавшей овчарки. Выяснилось, что 32-летний подозреваемый гостил у соседей и заметил собаку. Несколько раз он просил хозяев отдать ему питомца, но получив отказ, в очередной раз вернулся и угрожая ножом забрал животное.

Прибывшие полицейские установили, что злоумышленник перевез собаку в Суджанский район. Там же ее и нашли. По словам курянина, он всегда мечтал об овчарке, но времени и затрат, чтобы ее вырастить необходимо много, а заниматься щенком не мог, поэтому забрал понравившуюся взрослую овчарку.

Подозреваемый ранее неоднократно судим и недавно освободился из мест заключения. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Фигурант арестован на время следствия, добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянина арестовали за кражу собаки
Курские артисты выступят в Большом театре
Курянин вырвал сумку у женщины и пытался сбежать
В Курской области проверяют такси
Курянина обвиняют в изнасиловании знакомой
Здание курского кукольного театра признали пожароопасным
Курянин укусил за палец полицейского
Курянам пояснили правила получения ежемесячной выплаты из маткапитала
Ночью в Курске произошло страшное ДТП
Курский «Авангард» и московский «Торпедо» сыграли вничью
В Курской области пытаются предотвратить гибель пчел
В Курской области выберут лучших спасателя, водолаза и кинолога
В Курске без тепла и горячей воды останутся десятки домов
Подросток украл деньги с карты матери своего знакомого
В ДТП под Курском пострадала женщина-водитель
Курянин едва не погиб на пожаре
В Курске откроется выставка этнографических кукол
Курянин ударом ножа убил знакомого
По новой дороге на проспекте Плевицкой запускают маршрутки
Под Курском сгорел жилой дом
Курян поймали на краже металла с сельского кладбища
Курский бизнесмен незаконно получил шесть миллионов рублей налоговых вычетов
Ночью из курской многоэтажки эвакуировали 25 человек
В Курске перекроют движение из-за футбольного матча
Социально незащищенные куряне могут получить юрпомощь бесплатно