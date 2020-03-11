Курянина арестовали за кражу собаки

11 Март 2020 2020-03-11T17:17:03+03:00

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В полицию обратились хозяева пропавшей овчарки. Выяснилось, что 32-летний подозреваемый гостил у соседей и заметил собаку. Несколько раз он просил хозяев отдать ему питомца, но получив отказ, в очередной раз вернулся и угрожая ножом забрал животное.

Прибывшие полицейские установили, что злоумышленник перевез собаку в Суджанский район. Там же ее и нашли. По словам курянина, он всегда мечтал об овчарке, но времени и затрат, чтобы ее вырастить необходимо много, а заниматься щенком не мог, поэтому забрал понравившуюся взрослую овчарку.

Подозреваемый ранее неоднократно судим и недавно освободился из мест заключения. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Фигурант арестован на время следствия, добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU