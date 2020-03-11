2020-03-11T16:06:58+03:00
Звезды

Курские артисты выступят в Большом театре

Театр танца «VIP-поколение» вошел в число сильнейших коллективов России
Ольга ДАНИЛОВА
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Конкурс «Весна священная» проходит в рамках реализации национального проекта «Культура»Конкурс «Весна священная» проходит в рамках реализации национального проекта «Культура»Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Театр танца «VIP-поколение» Курской государственной филармонии стал обладателем Гран-при 10-го конкурса Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».

Очный этап творческих испытаний состоялся в Воронеже. Курские артисты были лучшими среди 43 сильнейших коллективов страны.

Конкурс «Весна священная» проходит в рамках реализации национального проекта «Культура» и является частью всероссийского проекта Благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа». Жюри возглавляет сама балерина.

Теперь куряне-победители выступят в Большом театре на одной сцене с артистами русского балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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