Курские артисты выступят в Большом театре
Театр танца «VIP-поколение» Курской государственной филармонии стал обладателем Гран-при 10-го конкурса Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».
Очный этап творческих испытаний состоялся в Воронеже. Курские артисты были лучшими среди 43 сильнейших коллективов страны.
Конкурс «Весна священная» проходит в рамках реализации национального проекта «Культура» и является частью всероссийского проекта Благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа». Жюри возглавляет сама балерина.
Теперь куряне-победители выступят в Большом театре на одной сцене с артистами русского балета.
ИСТОЧНИК KP.RU