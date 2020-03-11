Курянин вырвал сумку у женщины и пытался сбежать

11 Март 2020 2020-03-11T15:02:28+03:00

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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили причастного к грабежу. Пьяный мужчина заметил курянку, которая вечером возвращалась домой. После попытки разговора он вырвал ее сумку и скрылся. Прибывшие на место полицейские начали осмотр прилегающей территории. Меньше чем за час оперативники установили, что к хищению причастен 43-летний житель областного центра.

- В тот день он приехал к знакомому, но после вскоре после употребления спиртного у них возник конфликт. Средств на дорогу домой у него не было, тогда мужчина ограбил прохожую, - рассказали в УМВД.

Задержанный привлечен к административной ответственности за то, что был пьяным на улице. Также решается вопрос о привлечении мужчины в качестве подозреваемого по уголовному делу по факту грабежа, добавили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU