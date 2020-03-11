2020-03-11T15:02:28+03:00
Происшествия

Курянин вырвал сумку у женщины и пытался сбежать

Теперь ему грозит срок
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Полиция задержала подозреваемогоПолиция задержала подозреваемогоФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили причастного к грабежу. Пьяный мужчина заметил курянку, которая вечером возвращалась домой. После попытки разговора он вырвал ее сумку и скрылся. Прибывшие на место полицейские начали осмотр прилегающей территории. Меньше чем за час оперативники установили, что к хищению причастен 43-летний житель областного центра.

- В тот день он приехал к знакомому, но после вскоре после употребления спиртного у них возник конфликт. Средств на дорогу домой у него не было, тогда мужчина ограбил прохожую, - рассказали в УМВД.

Задержанный привлечен к административной ответственности за то, что был пьяным на улице. Также решается вопрос о привлечении мужчины в качестве подозреваемого по уголовному делу по факту грабежа, добавили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянина арестовали за кражу собаки
Курские артисты выступят в Большом театре
Курянин вырвал сумку у женщины и пытался сбежать
В Курской области проверяют такси
Курянина обвиняют в изнасиловании знакомой
Здание курского кукольного театра признали пожароопасным
Курянин укусил за палец полицейского
Курянам пояснили правила получения ежемесячной выплаты из маткапитала
Ночью в Курске произошло страшное ДТП
Курский «Авангард» и московский «Торпедо» сыграли вничью
В Курской области пытаются предотвратить гибель пчел
В Курской области выберут лучших спасателя, водолаза и кинолога
В Курске без тепла и горячей воды останутся десятки домов
Подросток украл деньги с карты матери своего знакомого
В ДТП под Курском пострадала женщина-водитель
Курянин едва не погиб на пожаре
В Курске откроется выставка этнографических кукол
Курянин ударом ножа убил знакомого
По новой дороге на проспекте Плевицкой запускают маршрутки
Под Курском сгорел жилой дом
Курян поймали на краже металла с сельского кладбища
Курский бизнесмен незаконно получил шесть миллионов рублей налоговых вычетов
Ночью из курской многоэтажки эвакуировали 25 человек
В Курске перекроют движение из-за футбольного матча
Социально незащищенные куряне могут получить юрпомощь бесплатно