2020-03-11T13:33:43+03:00
Происшествия

Курянина обвиняют в изнасиловании знакомой

Женщине причинен тяжкий вред здоровью, подчеркнули в СК
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит длительный срокКурянину грозит длительный срокФото: Из архива КП.
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В суд передано уголовное дело против 25-летнего жителя Кореневского района. Его обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с причинением ей тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия 7 октября прошлого года примерно около одиннадцати вечера пьяный мужчина изнасиловал свою 47-летнюю знакомую. Женщина тоже была пьяна, поэтому не могла сопротивляться. ЧП произошло поздно вечером в доме обвиняемого в одном из сел Кореневского района.

Как подчеркнули в СК, женщине причинен тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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