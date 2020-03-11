Здание курского кукольного театра признали пожароопасным
Ленинский районный суд вынес решение о приостановке эксплуатации здания Курского театра кукол. Причина – несоответствие помещений нормам пожарной безопасности, хотя ни одного чрезвычайного происшествия в них за последние десять лет не было.
Как отметили в областном комитете по культуре, руководство театра кукол приняло все возможные меры по устранению недостатков.
- Большая часть работ уже выполнена, устранить оставшееся планируется в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле, - заверили в администрации региона.
В репертуаре театра более 30 спектаклей для детей и взрослых. Две постановки зрители увидят впервые. Театр кукол продолжит практику выездных спектаклей. Актеры планируют выезжать в школы, детские сады и интернаты и радовать маленьких зрителей своим искусством.
В новом сезоне курян также ждут спектакли кукольных театров Тулы, Архангельска, Белгорода и Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU