Здание курского кукольного театра признали пожароопасным

11 Март 2020 2020-03-11T12:18:43+03:00

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Ленинский районный суд вынес решение о приостановке эксплуатации здания Курского театра кукол. Причина – несоответствие помещений нормам пожарной безопасности, хотя ни одного чрезвычайного происшествия в них за последние десять лет не было.

Как отметили в областном комитете по культуре, руководство театра кукол приняло все возможные меры по устранению недостатков.

- Большая часть работ уже выполнена, устранить оставшееся планируется в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле, - заверили в администрации региона.

В репертуаре театра более 30 спектаклей для детей и взрослых. Две постановки зрители увидят впервые. Театр кукол продолжит практику выездных спектаклей. Актеры планируют выезжать в школы, детские сады и интернаты и радовать маленьких зрителей своим искусством.

В новом сезоне курян также ждут спектакли кукольных театров Тулы, Архангельска, Белгорода и Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU