Курянин укусил за палец полицейского
За это на мужчину завели уголовное дело
Курянину грозит срок за укус полицейскогоФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:
СК завел уголовное дело против 39-летнего мужчины по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По версии следствия ЧП произошло вечером 7 марта в помещении для административно задержанных Западного ОП УМВД России по Курску.
- Здесь пьяный курянин укусил за палец руки полицейского ОБ ППСП УМВД России по Курску, - пояснили в СК региона.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU