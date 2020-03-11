2020-03-11T11:24:59+03:00
Происшествия

Курянин укусил за палец полицейского

За это на мужчину завели уголовное дело
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит срок за укус полицейскогоКурянину грозит срок за укус полицейскогоФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело против 39-летнего мужчины по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия ЧП произошло вечером 7 марта в помещении для административно задержанных Западного ОП УМВД России по Курску.

- Здесь пьяный курянин укусил за палец руки полицейского ОБ ППСП УМВД России по Курску, - пояснили в СК региона.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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