Курянин укусил за палец полицейского

11 Март 2020 2020-03-11T11:24:59+03:00

Курянину грозит срок за укус полицейского Фото: Из архива КП.

За это на мужчину завели уголовное дело

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СК завел уголовное дело против 39-летнего мужчины по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия ЧП произошло вечером 7 марта в помещении для административно задержанных Западного ОП УМВД России по Курску.

- Здесь пьяный курянин укусил за палец руки полицейского ОБ ППСП УМВД России по Курску, - пояснили в СК региона.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU