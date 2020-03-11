2020-03-11T10:00:54+03:00
Общество

Курянам пояснили правила получения ежемесячной выплаты из маткапитала

Ее размер составляет 10 107 рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Выплата полагается нуждающимся семьям в случае, если второй ребенок (родной, усыновленный) рожден после 1 января 2018 годаВыплата полагается нуждающимся семьям в случае, если второй ребенок (родной, усыновленный) рожден после 1 января 2018 годаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области право на ежемесячную выплату имеет семья, в которой доход на каждого ее члена, включая рожденного (усыновленного) ребенка, составляет менее 21 854 рублей в месяц.

Общий срок выплаты - до достижения ребенком трех лет.

Если обратиться до достижения ребенком возраста шести месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка и средства выплачены за все месяцы до обращения. В остальных случаях выплата устанавливается со дня подачи заявления о ее назначении. Первый выплатной период рассчитан до достижения ребенком возраста одного года. После этого нужно вновь подать заявление на назначение ежемесячной выплаты до достижения двух лет, а затем – до достижения трех лет.

Размер ежемесячной выплаты составляет 10 107 рублей. Он определяется исходя из величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ за второй квартал 2019 года.

Выплата полагается нуждающимся семьям в случае, если второй ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 2018 года. За это время в регионе за выплатой обратились 1885 человек.

Для справки

Размер материнского капитала составляет:

- 616 617 рублей для семей, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2020 года (а также третий и любой последующий ребенок, если раньше право на материнский капитал не возникало);

- 466 617 рублей для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год;

- 466 617 рублей для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года (плюс дополнительно 150 000 рублей, если в семье появится второй ребенок).

ИСТОЧНИК KP.RU

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