Курянам пояснили правила получения ежемесячной выплаты из маткапитала
В Курской области право на ежемесячную выплату имеет семья, в которой доход на каждого ее члена, включая рожденного (усыновленного) ребенка, составляет менее 21 854 рублей в месяц.
Общий срок выплаты - до достижения ребенком трех лет.
Если обратиться до достижения ребенком возраста шести месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка и средства выплачены за все месяцы до обращения. В остальных случаях выплата устанавливается со дня подачи заявления о ее назначении. Первый выплатной период рассчитан до достижения ребенком возраста одного года. После этого нужно вновь подать заявление на назначение ежемесячной выплаты до достижения двух лет, а затем – до достижения трех лет.
Размер ежемесячной выплаты составляет 10 107 рублей. Он определяется исходя из величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ за второй квартал 2019 года.
Выплата полагается нуждающимся семьям в случае, если второй ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 2018 года. За это время в регионе за выплатой обратились 1885 человек.
Для справки
Размер материнского капитала составляет:
- 616 617 рублей для семей, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2020 года (а также третий и любой последующий ребенок, если раньше право на материнский капитал не возникало);
- 466 617 рублей для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год;
- 466 617 рублей для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года (плюс дополнительно 150 000 рублей, если в семье появится второй ребенок).
ИСТОЧНИК KP.RU