Ночью в Курске произошло страшное ДТП

11 Март 2020 2020-03-11T09:06:48+03:00

Фото с места аварии Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В районе объездной столкнулись ГАЗ и ВАЗ

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В пятом часу утра 11 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Гремяченской Курска

Здесь столкнулись два автомобиля «ГАЗ 3309» и «ВАЗ 21099».

- На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ № 3 Курска, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. Пострадавшие - двое мужчин 54-х и 53-х лет. Одного из них пришлось деблокировать, - рассказали в ГУ МЧС региона.

Уважаемые участники дорожного движения!

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU