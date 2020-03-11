2020-03-11T09:06:48+03:00
Происшествия

Ночью в Курске произошло страшное ДТП

В районе объездной столкнулись ГАЗ и ВАЗ
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Фото с места аварииФото с места аварииФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

В пятом часу утра 11 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Гремяченской Курска

Здесь столкнулись два автомобиля «ГАЗ 3309» и «ВАЗ 21099».

- На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ № 3 Курска, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. Пострадавшие - двое мужчин 54-х и 53-х лет. Одного из них пришлось деблокировать, - рассказали в ГУ МЧС региона.

Уважаемые участники дорожного движения!

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью в Курске произошло страшное ДТП
Курский «Авангард» и московский «Торпедо» сыграли вничью
В Курской области пытаются предотвратить гибель пчел
В Курской области выберут лучших спасателя, водолаза и кинолога
В Курске без тепла и горячей воды останутся десятки домов
Подросток украл деньги с карты матери своего знакомого
В ДТП под Курском пострадала женщина-водитель
Курянин едва не погиб на пожаре
В Курске откроется выставка этнографических кукол
Курянин ударом ножа убил знакомого
По новой дороге на проспекте Плевицкой запускают маршрутки
Под Курском сгорел жилой дом
Курян поймали на краже металла с сельского кладбища
Курский бизнесмен незаконно получил шесть миллионов рублей налоговых вычетов
Ночью из курской многоэтажки эвакуировали 25 человек
В Курске перекроют движение из-за футбольного матча
Социально незащищенные куряне могут получить юрпомощь бесплатно