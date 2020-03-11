Ночью в Курске произошло страшное ДТП
В пятом часу утра 11 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Гремяченской Курска
Здесь столкнулись два автомобиля «ГАЗ 3309» и «ВАЗ 21099».
- На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ № 3 Курска, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. Пострадавшие - двое мужчин 54-х и 53-х лет. Одного из них пришлось деблокировать, - рассказали в ГУ МЧС региона.
Уважаемые участники дорожного движения!
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.
ИСТОЧНИК KP.RU