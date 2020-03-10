Курский «Авангард» и московский «Торпедо» сыграли вничью

10 Март 2020 2020-03-10T18:02:19+03:00

Во 2-м тайме курский «Авангард» ответил голом Фото: Из архива КП.

Гости открыли счет уже на второй минуте

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Домашняя встреча для курян закончилась с итогом 2:2.

Гости открыли счет уже на второй минуте: отличились Александр Руденко и Иван Сергеев, который удвоил преимущество торпедовцев.

Во втором тайме курский «Авангард» ответил голом Константина Ковалева, через минуту счет сравнял Хачим Машуков. На последних минутах мяч вновь оказался в воротах гостей, однако гол не был засчитан.

ИСТОЧНИК KP.RU