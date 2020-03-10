Курский «Авангард» и московский «Торпедо» сыграли вничью
Гости открыли счет уже на второй минуте
Во 2-м тайме курский «Авангард» ответил голомФото: Из архива КП.
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Домашняя встреча для курян закончилась с итогом 2:2.
Гости открыли счет уже на второй минуте: отличились Александр Руденко и Иван Сергеев, который удвоил преимущество торпедовцев.
Во втором тайме курский «Авангард» ответил голом Константина Ковалева, через минуту счет сравнял Хачим Машуков. На последних минутах мяч вновь оказался в воротах гостей, однако гол не был засчитан.
ИСТОЧНИК KP.RU