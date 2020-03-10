2020-03-10T17:59:12+03:00
Экономика

В Курской области пытаются предотвратить гибель пчел

В прошлом году в регионе погибло порядка пяти тысяч пчелосемей
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В регионе нужно продолжить работу по профилактике отравлений пчел пестицидами, отмечают специалистыВ регионе нужно продолжить работу по профилактике отравлений пчел пестицидами, отмечают специалистыФото: Светлана ВОЛКОВА
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По информации областного комитета АПК, несмотря на то, что в прошлом году в период раннего весеннего медосбора в регионе погибло порядка пяти тысяч пчелосемей, численность пчел удалось восстановить.

По состоянию на 1 января 2020 года в курских хозяйствах содержится 24,6 тыс. пчелосемей. Зарегистрировано 3020 пасек, из них 1297 паспортизировано (это составляет 43% от общего числа), остальные учтены в похозяйственной книге и находятся на контроле в муниципальных образованиях.

- Для предотвращения гибели пчел в Курской области продолжается работа по паспортизации пасек, запланированы мероприятия по своевременному исследованию пчел на вирусные и инфекционные заболевания. В ближайшее время совместно с отраслевыми союзами, пчеловодами и аграриями будет разработан единый реестр пчеловодов с информацией о руководителях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках и местах их пребывания, - отметили в администрации региона.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что наряду с принимаемыми мерами нужно продолжить работу по профилактике отравлений медоносных пчел пестицидами, соблюдению культуры опыления растений, развитию промышленного пчеловодства и продвижению производимой продукции в торговые сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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