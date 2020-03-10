2020-03-10T15:03:00+03:00
Общество

В Курской области выберут лучших спасателя, водолаза и кинолога

Лучшие в каждой номинации будут представлять наш край на региональном этапе фестиваля МЧС
Ольга ДАНИЛОВА
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Конкурс стартует 1 июняКонкурс стартует 1 июняФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В Администрации Курской области подписано распоряжение об организации и проведении конкурсов профессионального мастерства среди личного состава спасателей аварийно-спасательных формирований. Лучшие в каждой номинации будут представлять наш край на региональном этапе фестиваля МЧС России «Созвездие мужества».

Конкурсы на звание «Лучший спасатель», «Лучший спасатель-водолаз», «Лучший спасатель-кинолог» пройдут в период с 1 июня по 1 октября.

Эти мероприятия проводятся в целях объективной оценки и стимулирования профессиональной деятельности, повышения уровня квалификации и роста профессионализма спасателей, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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