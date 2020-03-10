В Курске без тепла и горячей воды останутся десятки домов

10 Март 2020 2020-03-10T14:31:26+03:00

Воду и тепло отключат на целый день Фото: Светлана ВОЛКОВА

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11 марта ПАО «Квадра» будет ремонтировать ветхий участок тепломагистрали на улице Энгельса. На время работ – с 10:00 до 17:00 – будет приостановлена подача тепла и горячей воды по некоторым адресам в части Сеймского округа:

- ул. Литовская, 12а, 16,

- ул. 3-я Песковская, 1, 3, 5, 7 (в этом здании будет отключено только ГВС), 12, 12а, 25, 26а, 27, 31а, 30, 28, 42/1, 42/2, 42, 42а, 17,

- ул. Энгельса, 86, 88, 90, 92,

- пер. 3-й Шоссейный, 4,6,8 (в этих домах будет отключено только ГВС),

- пер. 2-й Шоссейный, 13, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU