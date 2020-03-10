Подросток украл деньги с карты матери своего знакомого

10 Март 2020 2020-03-10T14:10:45+03:00

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Сотрудники Сеймского отдела полиции установили подозреваемого в краже денег с использованием мобильного сервиса.

К полицейским обратилась курянка с сообщением о пропаже пяти тысяч рублей с банковской карты, несмотря на то, что ни одной операции за последнее время она не совершала. Оперативники установили, что деньги исчезли после прихода в гости знакомого ее сына. 18-летний парень взял телефон хозяйки квартиры и воспользовался онлайн-приложением банка. Перевел деньги сначала на карту знакомого, а затем на свою, удалив при этом информацию о совершенных операциях на всех устройствах, а также само приложение. Деньги обналичил в тот же день и успел потратить.

Его причастность к хищению была установлена в течение нескольких дней.

Следственным подразделением Сеймского отдела полиции по факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодой человек сознался в хищении и дал обязательство в ближайшее время возместить ущерб. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы, уточнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU