В ДТП под Курском пострадала женщина-водитель
Авария произошла вечером
ДТП произошло в Курском районеФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 9 марта примерно в 21:17.
- 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «ЛАДА ГРАНТА», ехала со стороны Белгорода в направлении Москвы. В пути следования, на 526-м километре по предварительным данным она не справилась с управлением и автомобиль перевернулся, - рассказали в ГИБДД.
В результате ДТП женщина-водитель получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU