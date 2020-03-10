2020-03-10T13:40:54+03:00
Происшествия

В ДТП под Курском пострадала женщина-водитель

Авария произошла вечером
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло в Курском районеДТП произошло в Курском районеФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 9 марта примерно в 21:17.

- 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «ЛАДА ГРАНТА», ехала со стороны Белгорода в направлении Москвы. В пути следования, на 526-м километре по предварительным данным она не справилась с управлением и автомобиль перевернулся, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП женщина-водитель получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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