В ДТП под Курском пострадала женщина-водитель

10 Март 2020 2020-03-10T13:40:54+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 9 марта примерно в 21:17.

- 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «ЛАДА ГРАНТА», ехала со стороны Белгорода в направлении Москвы. В пути следования, на 526-м километре по предварительным данным она не справилась с управлением и автомобиль перевернулся, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП женщина-водитель получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU