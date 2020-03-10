Курянин едва не погиб на пожаре

10 Март 2020 2020-03-10T13:27:03+03:00

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В 06:16 10 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в деревянном доме по адресу Льговский район, село Густомой, улица Садовая.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 06:35, и обнаружили, что в доме горят вещи б\у. Добровольная пожарная дружина успела вывести из дома 58-летнего курянина.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU