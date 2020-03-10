2020-03-10T12:13:01+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка этнографических кукол

Здесь будут представлены «Ильковский кукленок», «Горшеченская лялька» и «Горшеченская столбушка»
Ольга ДАНИЛОВА
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На выставке будут представлены игровые традиционные народные куклыНа выставке будут представлены игровые традиционные народные куклыФото: Светлана ВОЛКОВА
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19 марта в центре народного творчества "Русь" открывается персональная выставка мастера по промыслу Елены Самохиной.

Автор занимается традиционной куклой более семи лет. Мастерица принимает активное участие в выставках и ярмарках в Курске и других городах.

На выставке будут представлены игровые традиционные народные куклы, которые изготавливались в разных уголках России, а также авторские реплики этнографических кукол Курской области: «Ильковский кукленок», «Горшеченская лялька», «Горшеченская столбушка», кукла «Зоя», кукла «Шурочка».

Выставка будет работать до 15 апреля по адресу ул. Обоянская, 26 (ост. пл. К. Рокоссовского), справки по тел. 37-06-56. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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