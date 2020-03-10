Курянин ударом ножа убил знакомого

10 Март 2020 2020-03-10T11:05:16+03:00

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СК завел уголовное дело против 52-летнего жителя Курского района по части 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия 3 марта примерно в 12 часов между пьяным мужчиной и его 48-летним знакомым в кухне дома, расположенного в деревне Сапогово Курского района, произошел конфликт.

- Во время ссоры обвиняемый схватил из кухонного шкафа нож и нанес им удар в правое бедро сидящего рядом с ним мужчины. От полученной травмы курянин впоследствии скончался, - рассказали в СК.

Обвиняемый находится под стражей. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU