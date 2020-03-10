Под Курском сгорел жилой дом

10 Март 2020 2020-03-10T09:06:00+03:00

Пожарные на месте ЧП были через шесть минут, сообщили в МЧС Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 11:20 9 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в поселке Чуриловский Дмитриевского района.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 11:26 и приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 11:29, ликвидировано в 11:32.

В результате пожара в жилом доме закопчены стены и потолок, повреждены личные вещи, сообщили в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU