2020-03-10T09:06:00+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел жилой дом

ЧП произошло в Дмитриевском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожарные на месте ЧП были через шесть минут, сообщили в МЧСПожарные на месте ЧП были через шесть минут, сообщили в МЧСФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 11:20 9 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в поселке Чуриловский Дмитриевского района.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 11:26 и приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 11:29, ликвидировано в 11:32.

В результате пожара в жилом доме закопчены стены и потолок, повреждены личные вещи, сообщили в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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