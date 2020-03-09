2020-03-09T12:02:56+03:00
Происшествия

Курян поймали на краже металла с сельского кладбища

Родственники хотели вывезти 90 кило, чтобы сдать в лом
Ольга ДАНИЛОВА
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Одного отправили на исправработы, другого - в колониюОдного отправили на исправработы, другого - в колониюФото: Из архива КП.
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Золотухинским районный суд вынес приговор по уголовному делу против 39-летнего жителя Курского района и его 22-летнего племянника. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору).

- 27 сентября 2019 года мужчины с помощью монтировки демонтировали восемь металлических цепей со столбов на могиле, расположенной на сельском кладбище. Их общий вес составил более 90 кило. Мужчин поймали во время погрузки металлических изделий в автомобиль, - рассказали в прокуратуре.

Суд дал 39-летнему курянину 380 часов обязательных работ. Его соучастнику с учетом прежней судимости - полгода колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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