Курян поймали на краже металла с сельского кладбища
Золотухинским районный суд вынес приговор по уголовному делу против 39-летнего жителя Курского района и его 22-летнего племянника. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору).
- 27 сентября 2019 года мужчины с помощью монтировки демонтировали восемь металлических цепей со столбов на могиле, расположенной на сельском кладбище. Их общий вес составил более 90 кило. Мужчин поймали во время погрузки металлических изделий в автомобиль, - рассказали в прокуратуре.
Суд дал 39-летнему курянину 380 часов обязательных работ. Его соучастнику с учетом прежней судимости - полгода колонии-поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU