Курян поймали на краже металла с сельского кладбища

9 Март 2020 2020-03-09T12:02:56+03:00

Одного отправили на исправработы, другого - в колонию Фото: Из архива КП.

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Золотухинским районный суд вынес приговор по уголовному делу против 39-летнего жителя Курского района и его 22-летнего племянника. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору).

- 27 сентября 2019 года мужчины с помощью монтировки демонтировали восемь металлических цепей со столбов на могиле, расположенной на сельском кладбище. Их общий вес составил более 90 кило. Мужчин поймали во время погрузки металлических изделий в автомобиль, - рассказали в прокуратуре.

Суд дал 39-летнему курянину 380 часов обязательных работ. Его соучастнику с учетом прежней судимости - полгода колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU