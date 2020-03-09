2020-03-09T11:56:12+03:00
Происшествия

Курский бизнесмен незаконно получил шесть миллионов рублей налоговых вычетов

Деньги он перевел на счета родственников
Ольга ДАНИЛОВА
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У коммерсанта арестовали имущество по судуУ коммерсанта арестовали имущество по судуФото: из архива «КП»
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Пристенский районный суд вынес приговор по уголовному делу против генерального директора коммерческой фирмы, который признан виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Мужчина - директор строительной фирмы, и как плательщик НДС представляло в налоговую инспекцию декларации и другие документы.

- Желая получить налоговые вычеты из бюджета, в 2018 году он представил в налоговую декларации с ложными сведениями о покупке песка у другой фирмы, которая якобы также является плательщиком НДС. Как показала проверка, фактически директор приобрел песок у лиц, которые не являлись плательщиками этого налога, и не имел права на получение налогового вычета, - пояснили с прокуратуре.

На основании фальсифицированных документов коммерсант незаконно получил налоговые вычеты в сумме свыше шести миллионов рублей, налог по которым ранее не был уплачен в федеральный бюджет.

Деньги он обналичил и перевел на расчетные счета родственников.

Суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Кроме того с него взыскан причиненный государству ущерб.

Для исполнения приговора имущество предпринимателя арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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