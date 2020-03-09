Курский бизнесмен незаконно получил шесть миллионов рублей налоговых вычетов
Пристенский районный суд вынес приговор по уголовному делу против генерального директора коммерческой фирмы, который признан виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Мужчина - директор строительной фирмы, и как плательщик НДС представляло в налоговую инспекцию декларации и другие документы.
- Желая получить налоговые вычеты из бюджета, в 2018 году он представил в налоговую декларации с ложными сведениями о покупке песка у другой фирмы, которая якобы также является плательщиком НДС. Как показала проверка, фактически директор приобрел песок у лиц, которые не являлись плательщиками этого налога, и не имел права на получение налогового вычета, - пояснили с прокуратуре.
На основании фальсифицированных документов коммерсант незаконно получил налоговые вычеты в сумме свыше шести миллионов рублей, налог по которым ранее не был уплачен в федеральный бюджет.
Деньги он обналичил и перевел на расчетные счета родственников.
Суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Кроме того с него взыскан причиненный государству ущерб.
Для исполнения приговора имущество предпринимателя арестовали.
ИСТОЧНИК KP.RU