Ночью из курской многоэтажки эвакуировали 25 человек
Сообщение о возгорании в доме №23/81 по улице Бутко Курска поступило к спасателям 8 марта в 2.22. Оперативные службы прибыли на место через пять минут. В 2.31 пожарные ликвидировали огонь. К этому моменту он повредил две входные двери, стены и потолок на лестничной площадке.
Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, сотрудники пожарной охраны спасли шесть человек, еще 25 эвакуировали. Ущерб и причину ЧП устанавливают специалисты.
Напомним, если вы стали участником или свидетелем несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».
ИСТОЧНИК KP.RU