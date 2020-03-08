Ночью из курской многоэтажки эвакуировали 25 человек

8 Март 2020 2020-03-08T12:06:14+03:00

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Сообщение о возгорании в доме №23/81 по улице Бутко Курска поступило к спасателям 8 марта в 2.22. Оперативные службы прибыли на место через пять минут. В 2.31 пожарные ликвидировали огонь. К этому моменту он повредил две входные двери, стены и потолок на лестничной площадке.

Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, сотрудники пожарной охраны спасли шесть человек, еще 25 эвакуировали. Ущерб и причину ЧП устанавливают специалисты.

Напомним, если вы стали участником или свидетелем несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU