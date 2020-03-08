2020-03-08T12:06:14+03:00
Происшествия

Ночью из курской многоэтажки эвакуировали 25 человек

В одном из подъездом произошел пожар
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.
Изменить размер текста:

Сообщение о возгорании в доме №23/81 по улице Бутко Курска поступило к спасателям 8 марта в 2.22. Оперативные службы прибыли на место через пять минут. В 2.31 пожарные ликвидировали огонь. К этому моменту он повредил две входные двери, стены и потолок на лестничной площадке.

Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, сотрудники пожарной охраны спасли шесть человек, еще 25 эвакуировали. Ущерб и причину ЧП устанавливают специалисты.

Напомним, если вы стали участником или свидетелем несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью из курской многоэтажки эвакуировали 25 человек
В Курске перекроют движение из-за футбольного матча
Социально незащищенные куряне могут получить юрпомощь бесплатно
На 8 Марта большинство опрошенных курянок хотят получить не подарок, а внимание
Курск простился с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым
В Курске на месте аварийных общежитий построят многоэтажки
Куряне получили Гран-при Международного конкурса
На выходных в Курской области столбик термометра поднимется до +15
В Курской области ввели режим повышенной боеготовности
В Курске снова отключат свет
Под Курском нашли артснаряд
В Курске открылось первое окно «ОНФ. Помощь»
В Курске на пожаре погибла женщина
В Курской области откроют доброцентр «Традиции соловьиного края»
В Курской области участникам Великой Отечественной подарят мобильники
В Курске автомобилист сбил женщину и скрылся
Курскую чиновницу обвиняют в краже 1,6 миллионов рублей из бюджета
В Курске выясняют источник сброса в Тускарь сточных вод
Курская область заняла пятое место в России по производству зерна
На курянок завели уголовное дело за лжесвидетельство
7 марта в Курске перекроют центр города
Героя Советского Союза Михаила Булатова похоронят на мемориале "Памяти павших"
В Курской области спилили дореволюционные дубы