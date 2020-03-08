В Курске перекроют движение из-за футбольного матча
Ограничения продлятся с 12.00 до шести вечера
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9 марта на стадионе «Трудовые резервы» сразятся команды «Авангард» (г. Курск) с «Торпедо» (г. Москва). Из-за проведения футбольного матча в Курске ограничат движение. Как сообщает администрация города, с 12.00 до 18.00 перекроют проезд между стадионом и Курским государственным областным драматическим театром им. А.С. Пушкина от улицы Радищева до улицы Ленина.
Автомобилистам стоит заранее продумать пути объезда этого участка.
ИСТОЧНИК KP.RU