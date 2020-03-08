В Курске перекроют движение из-за футбольного матча

8 Март 2020 2020-03-08T11:51:16+03:00

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9 марта на стадионе «Трудовые резервы» сразятся команды «Авангард» (г. Курск) с «Торпедо» (г. Москва). Из-за проведения футбольного матча в Курске ограничат движение. Как сообщает администрация города, с 12.00 до 18.00 перекроют проезд между стадионом и Курским государственным областным драматическим театром им. А.С. Пушкина от улицы Радищева до улицы Ленина.

Автомобилистам стоит заранее продумать пути объезда этого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU