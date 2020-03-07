Социально незащищенные куряне могут получить юрпомощь бесплатно

7 Март 2020 2020-03-07T18:35:16+03:00

Уточнить, полагается ли вам бесплатная юрпомощь, можно по телефону или на сайте Адвокатской палаты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Правда, оказывают ее лишь по определенному списку вопросов

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Куряне, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, вправе обратиться к любому из адвокатов, оказывающих услуги бесплатно, сообщили в мэрии.

Дата и время приема гражданина адвокатом для оказания бесплатной юридической помощи согласовывается по телефону.

Подробную информацию о бесплатной помощи адвокатов в Курской области можно получить в Адвокатской палате Курской области (ул. Горького, д. 63) и по телефону (4712) 70-60-69. E-mail: apko46@yandex.ru; официальный сайт: kursk-advokat.ru.

Список адвокатов, предоставляющих консультации бесплатно

Центральный округ

Евгений Юрьевич Авхутский - Кировская коллегия адвокатов города Курска Адвокатской палаты Курской области, 8-919-275-27-47

Сергей Владимирович Беленко - адвокатский кабинет, 8-910-316-03-26, 8-919-275-06-92

Юлия Анатольевна Бадулина - НО «Курская областная коллегия адвокатов», 8-908-125-69-27

Руслан Викторович Барыбин - адвокатский кабинет, 8-908-129-47-44, (4712) 39-61-29

Елена Сергеевна Бородина - адвокатский кабинет, 8-910-214-78-11

Наталья Николаевна Гальчанска - адвокатский кабинет, 8-910-731-08-89

Анна Викторовна Дорогавцева - коллегия адвокатов «Фемида плюс» Адвокатской палаты Курской области, 8-910-212-69-58

Андрей Сергеевич Заболотский - адвокатский кабинет, 8-960-686-29-96

Александр Григорьевич Зенков - курская городская коллегия адвокатов «Защита» Адвокатской палаты Курской области, 8-951-317-66-93

Людмила Ивановна Изьюрова - адвокатский кабинет, 8-904-520-50-44

Евгений Олегович Кудрявцев - адвокатский кабинет, 8-951-077-54-42

Елена Константиновна Леухина - адвокатский кабинет, 8-910-312-16-71

Артем Юрьевич Моргун - адвокатский кабинет, 8-903-874-99-86

Владимир Иванович Полхов - адвокатский кабинет, 8-919-217-08-05

Татьяна Георгиевна Потапова - адвокатский кабинет, 8-915-511-71-02

Юлия Вячеславовна Реутова - НО «Курская областная коллегия адвокатов», 8-951-334-50-49

Евгения Михайловна Самарина - адвокатский кабинет, тел.: 8-960-679-39-39-23

Андрей Валерьевич Свиридов - адвокатское бюро «Свиридов и партнеры» Адвокатской палаты Курской области, 8-910-314-31-61

Оксана Юрьевна Скоморохова - адвокатский кабинет, 8-919-212-15-51

Анатолий Сергеевич Чаплыгин - НО «Курская областная коллегия адвокатов», 8-951-331-10-50

Сеймский округ

Андрей Игоревич Клыков - адвокатский кабинет, 8-920-731-00-36

Мария Владимировна Рубаненко - адвокатский кабинет, 8-960-699-80-88

Александра Ивановна Самойлова - адвокатский кабинет, 8-919-178-10-80

Железнодорожный округ

Ольга Ивановна Гончарова - адвокатский кабинет, 8-920-725-42-07

Евгений Валерьевич Дурнев - коллегия адвокатов Железнодорожного округа города Курска Адвокатской палаты Курской области, 26-13-93

Татьяна Васильевна Савельева - Коллегия адвокатов Железнодорожного округа города Курска Адвокатской палаты Курской области, 26-13-93

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