Социально незащищенные куряне могут получить юрпомощь бесплатно
Куряне, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, вправе обратиться к любому из адвокатов, оказывающих услуги бесплатно, сообщили в мэрии.
Дата и время приема гражданина адвокатом для оказания бесплатной юридической помощи согласовывается по телефону.
Подробную информацию о бесплатной помощи адвокатов в Курской области можно получить в Адвокатской палате Курской области (ул. Горького, д. 63) и по телефону (4712) 70-60-69. E-mail: apko46@yandex.ru; официальный сайт: kursk-advokat.ru.
Список адвокатов, предоставляющих консультации бесплатно
Центральный округ
Евгений Юрьевич Авхутский - Кировская коллегия адвокатов города Курска Адвокатской палаты Курской области, 8-919-275-27-47
Сергей Владимирович Беленко - адвокатский кабинет, 8-910-316-03-26, 8-919-275-06-92
Юлия Анатольевна Бадулина - НО «Курская областная коллегия адвокатов», 8-908-125-69-27
Руслан Викторович Барыбин - адвокатский кабинет, 8-908-129-47-44, (4712) 39-61-29
Елена Сергеевна Бородина - адвокатский кабинет, 8-910-214-78-11
Наталья Николаевна Гальчанска - адвокатский кабинет, 8-910-731-08-89
Анна Викторовна Дорогавцева - коллегия адвокатов «Фемида плюс» Адвокатской палаты Курской области, 8-910-212-69-58
Андрей Сергеевич Заболотский - адвокатский кабинет, 8-960-686-29-96
Александр Григорьевич Зенков - курская городская коллегия адвокатов «Защита» Адвокатской палаты Курской области, 8-951-317-66-93
Людмила Ивановна Изьюрова - адвокатский кабинет, 8-904-520-50-44
Евгений Олегович Кудрявцев - адвокатский кабинет, 8-951-077-54-42
Елена Константиновна Леухина - адвокатский кабинет, 8-910-312-16-71
Артем Юрьевич Моргун - адвокатский кабинет, 8-903-874-99-86
Владимир Иванович Полхов - адвокатский кабинет, 8-919-217-08-05
Татьяна Георгиевна Потапова - адвокатский кабинет, 8-915-511-71-02
Юлия Вячеславовна Реутова - НО «Курская областная коллегия адвокатов», 8-951-334-50-49
Евгения Михайловна Самарина - адвокатский кабинет, тел.: 8-960-679-39-39-23
Андрей Валерьевич Свиридов - адвокатское бюро «Свиридов и партнеры» Адвокатской палаты Курской области, 8-910-314-31-61
Оксана Юрьевна Скоморохова - адвокатский кабинет, 8-919-212-15-51
Анатолий Сергеевич Чаплыгин - НО «Курская областная коллегия адвокатов», 8-951-331-10-50
Сеймский округ
Андрей Игоревич Клыков - адвокатский кабинет, 8-920-731-00-36
Мария Владимировна Рубаненко - адвокатский кабинет, 8-960-699-80-88
Александра Ивановна Самойлова - адвокатский кабинет, 8-919-178-10-80
Железнодорожный округ
Ольга Ивановна Гончарова - адвокатский кабинет, 8-920-725-42-07
Евгений Валерьевич Дурнев - коллегия адвокатов Железнодорожного округа города Курска Адвокатской палаты Курской области, 26-13-93
Татьяна Васильевна Савельева - Коллегия адвокатов Железнодорожного округа города Курска Адвокатской палаты Курской области, 26-13-93
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