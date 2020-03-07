На 8 Марта большинство опрошенных курянок хотят получить не подарок, а внимание
Самым значимым праздником объединяющий всех женщин мира, считается 8 марта, который вырос из борьбы женщин за свои права, но превратился в праздник весны и внимания к прекрасному полу.
Накануне праздника Центр регионального развития узнал у курян, какой, по их мнению, подарок на 8 марта может считаться лучшим.
Большинство опрашиваемых (37,2%) считают, что важен не сам подарок, а внимание.
16,2% думают, что хороший подарок на 8 марта - путешествие.
Далее в списке идеальных презентов, по мнению респондентов, значатся как традиционные цветы и конфеты, так и драгоценности. Эти варианты ответов выбрали по 11,7% респондентов.
9,3% ответивших лучшим подарком назвали парфюмерию. Для 4,7% курян лучший способ поздравить женщину - романтический ужин.
В список лучших презентов в честь Международного женского дня также попали поход в кино, театр или на выставку (4,6%) и бытовая техника (4,6%).
ИСТОЧНИК KP.RU