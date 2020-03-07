2020-03-07T18:26:33+03:00
Общество

На 8 Марта большинство опрошенных курянок хотят получить не подарок, а внимание

Остальные хотели бы отправиться в путешествие или рассчитывают на цветы и конфеты
Ольга ДАНИЛОВА
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Лишь некоторые хотели бы на 8 Марта пойти в кино или на выставкуЛишь некоторые хотели бы на 8 Марта пойти в кино или на выставкуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Самым значимым праздником объединяющий всех женщин мира, считается 8 марта, который вырос из борьбы женщин за свои права, но превратился в праздник весны и внимания к прекрасному полу.

Накануне праздника Центр регионального развития узнал у курян, какой, по их мнению, подарок на 8 марта может считаться лучшим.

Большинство опрашиваемых (37,2%) считают, что важен не сам подарок, а внимание.

16,2% думают, что хороший подарок на 8 марта - путешествие.

Далее в списке идеальных презентов, по мнению респондентов, значатся как традиционные цветы и конфеты, так и драгоценности. Эти варианты ответов выбрали по 11,7% респондентов.

9,3% ответивших лучшим подарком назвали парфюмерию. Для 4,7% курян лучший способ поздравить женщину - романтический ужин.

В список лучших презентов в честь Международного женского дня также попали поход в кино, театр или на выставку (4,6%) и бытовая техника (4,6%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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