2020-03-07T18:01:07+03:00
Общество

Курск простился с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым

Михаила Алексеевича похоронили рядом с Перекальским
Ольга ДАНИЛОВА
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В последний путь Героя Советского Союза провожали тысячи людейВ последний путь Героя Советского Союза провожали тысячи людейФото: предоставлено пресс-службой
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7 марта в Курске простились с Героем Советского Союза Михаилом Алексеевичем Булатовым. В церемонии и траурной процессии приняли участие сотни людей.

Звание Героя Советского Союза саперу Михаилу Булатову было присвоено в 1945-м году. Он в одиночку под обстрелом разминировал 24 немецких авиабомбы и проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград). Благодаря этому советские войска смогли раньше приступить к штурму города-крепости.

- Он снискал любовь и уважение народа. Его знал не только Курск, Калининград, Москва, но и многие другие регионы. В Калининграде его именем названа одна из улиц, его имя носит одна из средних школ в нашем городе. Михаилу Алексеевичу присвоено звание – почетный ветеран города Калининград. Мы очень ждали его на 75-летие штурма Кенигсберга в апреле, представили его к званию почетного гражданина города Калининград, - рассказал Михаил Свиридов, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Калининграда.

Герой Советского Союза, участник битвы на Курской дуге, почетный гражданин Курска и Курской области Михаил Булатов умер 3 марта в возрасте 95 лет. Его похоронили на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» рядом с могилой Героя Советского Союза, полковника Степана Перекальского.

Последнее интервью Михаила Булатова журналисту "КП" читайте на нашем сайте www.kursk.kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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