В Курске на месте аварийных общежитий построят многоэтажки

7 Март 2020 2020-03-07T09:36:43+03:00

С 2016 по 2020 годы в областном центре расселено 23 аварийных дома Фото: Из архива КП.

Участком на Втором промышленном переулке уже заинтересовались несколько компаний

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"КП" уже рассказывала о сносе аварийных общежитий на Втором Промышленном переулке. Жители аварийных общежитий получили благоустроенные квартиры на проспекте Дериглазова еще в прошлом году. В данный момент идет снос расселенных старых помещений. Все работы по демонтажу подрядчик ведет за собственные средства. К осени снос должен завершиться. Уже просчитано, что на освобожденной территории площадью 5,8 га можно разместить 30 тыс. кв. метров жилья.

Как рассказал и.о. главы администрации Сеймского округа Олег Васильев, здесь будут располагаться многоэтажные дома с детской и спортивными площадками, а также дополнительными парковочными местами. Сейчас решается вопрос с инженерными сетями - соответствует ли их состояние потребностям многоэтажной застройки.

И.о. главы администрации Курска Николай Цыбин подчеркнул, что участком уже заинтересовались строительные компании «Инженер» и «ИНСТЕП». Идут также переговоры с заводом КПД.

Напомним, что с 2016 по 2020 годы в областном центре расселено 23 аварийных дома.

Следующий объект – деревня Рышково Курского района. Здесь планируется сформировать 634 земельных участка для индивидуального жилищного строительства. План уже разработан.

На улице Софьи Перовской – Гайдара компания «Специализированный застройщик «КСУ ЖБК-1» ведет строительство 18-ти этажного, 128 квартирного жилого дома, общей площадью 10 647,74 м2.

Как отметил заместитель губернатора Алексей Смирнов, в соответствии с контрольными показателями, доведенными Минстроем России, ввод жилья на территории Курской области к 2024 году должен увеличиться до 890 тыс. кв. метров, что практически в полтора раза больше, чем в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU