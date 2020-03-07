Куряне получили Гран-при Международного конкурса

7 Март 2020 2020-03-07T09:30:27+03:00

В числе победителей были и куряне Фото: Светлана ВОЛКОВА

В мероприятии приняли участие около двух тысяч юных талантов

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В Курске прошел 10-й юбилейный Международный конкурс «Славься, Отечество!», учредителями которого стали центр творческого развития «Твой успех» совместно с благотворительным фондом «Виртуоз» (Италия) и Международной ассоциацией фестивалей.

В мероприятии приняли участие около двух тысяч юных талантов из Курской, Белгородской, Липецкой, Московской, Орловской, Тульской и Рязанской областей. Ребята продемонстрировали свои умения в хореографии, вокале и игре на баяне.

В числе победителей были и куряне. Обладателями Гран-при стали: в номинации «Баян» - ученик Обоянской детской школы искусств Юрий Кузьминов, в номинации «хореография» - ансамбль народного танца «Твой успех» ( Курск), в номинации «академический вокал» - ученик детской школы искусств №1 им. Г.В. Свиридова Полеян Артуш (Курск).

ИСТОЧНИК KP.RU