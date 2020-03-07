2020-03-07T08:54:09+03:00
Общество

На выходных в Курской области столбик термометра поднимется до +15

МЧС просит курян не разжигать костры
Ольга ДАНИЛОВА
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На праздники будет теплее обычногоНа праздники будет теплее обычногоФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозам синоптиков в ближайшие дни воздух будет прогреваться до 13-15 градусов тепла. Местами возможны осадки в виде дождя.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем курянам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту при эксплуатации печей, использования электрооборудования. Оградите от огня детей. В случае экстренной ситуации обращайтесь в службу спасения по телефону «112».

Кроме того, при выходе на природу соблюдайте правила пожарной безопасности. Сухая трава загорается от искры, и распространяется пожар в считанные минуты. Огонь может переброситься на здания, жилые дома, уничтожить леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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